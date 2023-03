Indonesië veroordeelt twee mannen tot celstraf voor stadionramp

Een man die betrokken was bij de organisatie van de wedstrijd kreeg anderhalf jaar cel voor „nalatigheid waardoor mensen stierven.” Een veiligheidsbeambte kreeg een jaar celstraf opgelegd, eveneens voor nalatigheid.

Het drama in het Kanjuruhan stadion behoort tot de grootste stadionrampen ooit. Na afloop van een wedstrijd in Malang in Oost-Java tussen de clubs Arema FC uit Malang en Persebaya Surabaya uit Soerabaja ontstonden rellen. Duizenden supporters van beide teams bestormden het veld. De politie zette traangas in om de fans te verdrijven. Tientallen mensen kwamen om in het gedrang op het veld, anderen overleden later in ziekenhuizen.

Volgens een onderzoek van de Indonesische mensenrechtencommissie was het gebruik van traangas de hoofdoorzaak van het gedrang op het veld. De FIFA heeft de inzet van traangas in voetbalstadions als maatregel om menigtes onder controle te houden, verboden.

Over de straf van drie politieagenten die zijn aangeklaagd in de zaak wordt op een later moment beslist.