Wist je dat er honderden manieren zijn om kokosolie te gebruiken? Traditioneel werd het in Afrika gebruikt als schoonheidsbehandeling. Vandaag de dag is kokosolie bijna onder iedereen wel bekend. In Nederland wordt kokosolie voornamelijk gebruikt om mee te koken, maar wist je dat het ook ontzettend goed is om je huid mee te verzorgen, littekens te vervagen en als make-up? VROUW laat je zien hoe je het optimale uit je pot kokosolie kunt halen;