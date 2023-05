Minister: Turkse stembus-knokpartij ’on-Nederlands’

Turkse Nederlanders komen door incidenten zoals die van afgelopen zondag ’tegenover elkaar en soms met de rug naar de Nederlandse samenleving te staan’, zegt VVD-Kamerlid Becker dinsdag. Afgelopen weekend brak er een massale vechtpartij tussen 300 mensen uit in de Amsterdamse RAI, waar Turkse Nederlanders konden stemmen voor de verkiezingen in hun vaderland.

’Onacceptabel’

„Geweld of intimidatie vind ik onacceptabel en on-Nederlands”, veroordeelt Van Gennip die knokpartij. Maar ingrijpen bij de stembusgang wil ze niet. Want net zoals buitenlanders in ons land, mogen ook Nederlanders in het buitenland stemmen als er hier verkiezingen zijn. „Dat is een grondrecht.”

Toch valt bij de VVD te horen dat er nu misschien wel veel ruimte is voor 200.000 Turkse Nederlanders om hun stem uit te brengen: dat konden ze afgelopen week op vier verschillende locaties doen. „Biedt het kabinet überhaupt niet te veel ruimte om de verkiezingen hier op deze manier te organiseren”, zegt Becker. Zij vraagt zich af of dat ook niet per post kan, zoals de meeste Nederlanders in het buitenland dat doen. Van Gennip is bereid daarnaar te kijken.

Dat gaat PVV-Kamerlid De Graaf niet ver genoeg: „Turkse verkiezingen hebben niks met Nederland te maken en het faciliteren daarvan al helemaal niet.”