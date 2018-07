Skategame OlliOlli deze maand op Vita

De game houdt het midden tussen een skateboardgame en een platformspel, waarbij spelers in een 2D-spelwereld al skatend het einde van elk level moeten halen.

Naast de standaardmodus is het mogelijk om in Daily Grind een dagelijkse scorestrijd met andere spelers te voeren, terwijl de moeilijkheidsgraad in RAD Mode flink omhoog gaat.

Een prijs voor OlliOlli is nog niet bekend.