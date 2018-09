'Nederland betaalde niet aan gijzelnemers'

„Het beleid van de Nederlandse regering is dat er niet met terroristen wordt onderhandeld en aan terroristen geen losgeld wordt betaald.”

Het tweetal zat een half jaar vast in Jemen en kwam vorige maand vrij. De Telegraaf meldde vrijdag dat voor hun vrijlating een fors bedrag is betaald. Spiegel en Berendsen zouden zijn vrijgekomen na onderhandelingen door het bedrijf Restment.

Timmermans zei dat de onderhandelingen „niet zijn uitbesteed. We hebben onze taak vervuld zoals we die moeten vervullen”. Hij weet wel dat de familie van de gijzelaars „in zee is gegaan met een bedrijf, maar dat is aan de familie. Daar speelt de Nederlandse overheid geen rol in”.

Directeur Lennart Prins bevestigde vanochtend zijn betrokkenheid bij de onderhandelingen ook ten overstaan van andere media, in een reactie op de onthulling van De Telegraaf. Ook hij ontkende betalingen aan de gijzelnemers, maar ook die ontkenning is logisch bij ontvoeringzaken. Telegraafbronnen weten te melden dat er wel degelijk 'fors is betaald' voor de vrijlating van Spiegel en Berendsen.