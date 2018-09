Elke 90 seconden een Ford Focus

Twee fabrieken

Ford bouwt de Focus in het Duitse Saarlouis en in de Ford Sollers-fabriek bij Sint Petersburg in Rusland. Het miljoenste exemplaar zag in Duitsland het levenslicht.

Het huidige model lanceerde Ford in 2010 op de Europese markt. De eerste Focus verscheen in 1998 op het Europese toneel. Sinds dat jaar zijn er in Europa al bijna 6,9 miljoen Focussen. Wereldwijd staat de teller op 12 miljoen exemplaren tot nu toe.