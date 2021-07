Dronken buffels leiden politie India naar illegale drankvoorraad

De politie in de Indiase provincie Gujarat heeft 101 flessen met illegale drank in beslag genomen. Agenten kwamen de drank op het spoor nadat een boer vond dat zijn buffels zich vreemd gedroegen. De buffels „aten niet meer, waren aan het schuimbekken en sprongen willekeurig in het rond”, aldus de The Times of India.

Een opgeroepen dierenarts merkte een „vreemde geur” op vanuit de drinktrog van de koeien en zag dat het water gelig was gekleurd. Volgens de boeren zou de gele kleur komen van een tak die in de trog zou zijn gevallen. De dierenarts geloofde echter niets van die uitleg en schakelde de politie in.

Bij een doorzoeking door de politie kwamen 101 flessen tevoorschijn uit de drinkbak en de stal. De flessen waren gevuld met wodka, whisky en andere sterke drank. In de provincie Gujarat is drank verboden en daarom zijn drie boeren opgepakt.

De politie meldt dat de buffels zijn ontnuchterd.