Politie zamelt weer wapens in: ’Pak je power’

Vuurwapens, munitie en explosieven worden na een afspraak opgehaald door politie-agenten. Zij dragen geen uniform, maar gewone burgerkleding. Als je een mes of licht wapen inlevert krijg je geen vervolging of straf. Daarnaast is de actie volledig anoniem.

„Als je wilt krijg je er zelfs een coach voor terug”, schrijft de politie. „Die helpt jou om nog meer goede stappen te zetten. Dus drop je wapen en pak je power!”

Op talloze plekken in het land wordt op gezette tijden gevraagd wapens in te leveren, nadat bleek dat de animo ervoor uitzonderlijk groot is.