'Hand van God' op foto

Het gaat om een pulsar wind nevel die is ontstaan nadat een ster explodeerde en daarmee een supernova werd. De nevel, PSR B1509-58 genaamd, draait met een snelheid van zeven rotaties per seconde om zijn eigen as, waardoor deeltjes de ruimte ingeschoten worden die röntgenstraling veroorzaken door de interactie met magnetische velden rond de pulsar.

De röntgenstraling is opgevangen door een satelliet van NASA. Met een gewone telescoop is de nevel niet te zien. Wetenschappers weten niet zeker of de deeltjes zelf de vorm van een hand vormen, of dat het om een optische illusie gaat.