’Probeer zoveel mogelijk ggz-patiënten weer face to face te zien’

De coronacrisis raakt mensen met psychische problemen hard, blijkt uit onderzoek van onder andere het Trimbos-instituut. Ze hebben vaak niet alleen meer klachten, maar vinden ook dat de hulpverlening tekortschiet. Ze zeggen minder hulp en begeleiding te krijgen en missen face-to-facecontact met zorgverleners.

Blokhuis denkt „dat het beter kan en moet om cliënten snel weer de hulp te bieden die ze nodig hebben.” Hij wijst erop dat de coronaregels die de ggz zelf heeft opgesteld ruimte biedt voor behandelingen in groepen en face to face. Dat gebeurt sinds twee weken al weer meer, stelt hij. Sommige patiënten gedijen wel goed bij beeldbellen, erkent de staatssecretaris. Maar een deel vindt dat moeilijk of onwenselijk.

Zorgmijders

Terwijl ziekenhuizen de gewone zorg langzaam opstarten, mijdt nog altijd een flinke groep patiënten de zorg. Ze bellen niet met hun huisarts of 112, ook al hebben ze klachten die kunnen wijzen op iets ernstigs. Volgens de Federatie Medisch Specialisten zijn patiënten bang in het ziekenhuis het nieuwe coronavirus op te lopen, of om de zorg onnodig te belasten, schrijft Trouw.

De specialisten vrezen dat de schade voor de gezondheid groot is. Het was voor hen reden om deze week met een voorlichtingsvideo te komen.

In zeker één geval is een patiënt overleden aan een hartaanval, nadat hij 112 niet durfde te bellen uit angst voor coronabesmetting, weet Anke Vervoord, directeur van de Harteraad, een organisatie voor hartpatiënten. Volgens de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie ligt het aantal patiënten dat zich met acute hartklachten bij een arts meldt 25 procent lager dan normaal. Begin april was dat zelfs 50 procent. Vanwege die percentages noemt Vervoord het ‘aannemelijk’ dat er meer dodelijke slachtoffers zijn gevallen.