Eis 14 jaar cel en tbs voor moord op Haagse dakloze: ’Rinus als een beest afgeslacht’

De twee verdachten Merel W. en Jeffrey van de E. wijzen naar elkaar. Maar dat maakt niets uit zegt de officier die 14 jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen beiden eiste omdat ze worden verdacht van medeplegen moord. „In blinde woede hebben de verdachten hun frustratie botgevierd op Rinus. Wat er in die nacht is gebeurd, is bijna niet te bevatten. Rinus is op brute wijze afgeslacht en waarom zal nooit helemaal duidelijk worden. Beide verdachten zijn zo opgegaan in hun eigen boosheid dat ze elk greintje medeleven opzij hebben gezet. En nog steeds weigeren open kaart te spelen”, zo geeft de officier aan.

Wat er precies is gebeurd in het vervuilde parkje, is ook na de zittingsdag niet duidelijk. In de nacht van 2 op 3 september komt in ieder geval een man bij de portier van het ziekenhuis in het centrum omdat hij Rinus bloedend had gevonden. In eerste instantie, zo blijkt, wordt hem verteld zelf de politie te bellen maar beveiligers gaan toch even mee. Daar vinden ze Rinus die op dat moment al niet meer in leven was. Al snel komt de politie terecht bij de vlakbij gelegen Kessler Stichting waar de bekende zwerver Rinus tijdelijk woonde. De rechter hield maandag voor dat alhoewel meerdere mensen problemen met hem hadden de verdenking al meteen viel op Jeffrey van der E. Die zou een issue hebben over een gestolen telefoon en headset.

Maar ook zijn vriendin Merel had problemen met Rinus omdat hij haar eerder zou hebben aangerand. Zij lokte hem in ieder geval op 2 september naar het parkje. Hierna vallen de verklaringen van beide verdachten ver uit elkaar. Zo zegt W. dat Jeffrey met een staaf meerdere malen sloeg en nadat ze weg waren gegaan terugkwamen om sporen uit te wissen hij met een vuilniszak en riem over het hoofd van Rinus de klus afmaakte. Jeffrey wijst echter naar W. en zegt niet in detail te willen treden omdat wat zij had gedaan te gruwelijk zou zijn om te bespreken.

Maar volgens de officier maakt het niets uit. „Ze wijzen naar elkaar maar trekken wel samen op. Schakelen beiden geen hulp in, wissen gezamenlijk sporen en vertellen in eerste instantie hetzelfde verzonnen verhaal tegen de politie over andere daders.”