19-jarige Amerikaan mag executie van haar vader niet bijwonen: ’Ik ben er kapot van’

Vader Kevin Johnson (37) is ter dood veroordeeld voor de moord op een politieagent in Kirkwood in 2005. Hij zit sinds zijn dochter twee jaar oud is al in de gevangenis. Daar wordt naar verwachting deze maand een einde aan gemaakt middels de doodstraf. Khorry Ramey is nog minderjarig en mag daarom volgens regels van de staat niet aanwezig zijn bij de executie. Ze stapte daarom naar de rechter, maar kreeg nul op het rekest.

„Ik ben er kapot van dat ik op zijn laatste momenten niet bij mijn vader kan zijn”, liet Ramey weten in een verklaring aan Amerikaanse media. „Hij heeft heel hard gewerkt om zichzelf in de gevangenis te rehabiliteren. Ik bid dat [gouverneur Mike] Parson mijn vader gratie zal verlenen.”

Johnson zou een spiritueel adviseur, een broer en zijn voormalige basisschooldirecteur hebben benaderd om bij zijn dood aanwezig te zijn, net als zijn dochter met wie hij een hechte band heeft opgebouwd. Zij ging op de uitnodiging in, naar eigen zeggen om de dood van haar vader een plekje te geven en voor ’gemoedsrust’. „Ik ben het dichtste familielid van mijn vader en hij is van mij.”