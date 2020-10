Militairen maken einde aan ’kaping’ tanker bij Britse kust

Meerdere helikopters zijn bij de operatie van het 16 koppen tellende militaire team ingezet. Ze kamen per helikopter en touw op de boot. Volgens Sky News was de operatie in zeven minuten geslaagd. De vermeende gijzeling was zo’n 10 uur gaande. De bemanning bleef ongedeerd. „Onder donkere luchten en verslechterend weer moeten we ons dappere personeel allemaal dankbaar zijn”, zei defensieminister Ben Wallace. „Mensen zijn veilig vanavond dankzij hun inspanningen.”

De tanker was op weg naar de Zuid-Engelse haven Southampton en is onderweg vanuit Lagos nergens aangemeerd. Berichten over een mogelijke kaping werden al snel ontzenuwd. De eigenaar van het schip, het Griekse bedrijf Navios, wist volgens advocaten dat er verstekelingen aan boord waren.

Bij de actie op het schip Nave Andromeda onder Liberiaanse vlag zouden ook onder de zeven gearresteerde verstekelingen geen gewonden zijn gevallen. Ze zitten vast.