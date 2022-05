Afgepakt geld Russen mogelijk naar Oekraïne

Volgens Brussel zijn er nu te veel verschillen in de lidstaten als het gaat om inbeslagname van goederen en tegoeden. In Italië is het door anti-maffiawetgeving bijvoorbeeld veel makkelijker om spullen in beslag te nemen, terwijl in veel andere lidstaten zo’n zware maatregel wettelijk niet mogelijk is. In de softere landen gaan bijvoorbeeld miljoenenjachten van Russische miljardairs ’slechts’ aan de ketting.

Hoewel de Commissie de nadruk legt op de oorlog in Oekraïne, gaat het Brussel om een veel breder plaatje. Ook voor inbeslagname van goederen van mensen die te maken hebben met criminele organisaties, terrorisme, corruptie en witwassen zouden gemeenschappelijke regels moeten komen. Een veroordeling is volgens het voorstel niet nodig. Wel moet de nationale rechter zeker weten dat het gaat om goederen die te danken zijn aan criminele activiteiten.

Foute figuren

Met de regels wil Brussel voorkomen dat foute figuren vanwege strenge regels in een lidstaat vluchten naar een andere lidstaat met een softere aanpak. De Europese Commissie aast tegelijkertijd op het overnemen van een taak die nu nog exclusief bij een lidstaat thuishoort: de handhaving van EU-sancties. Het dagelijks EU-bestuur wil het makkelijker maken om zelf schendingen van sancties te onderzoeken, te vervolgen en te bestraffen.

„We willen schendingen van EU-sancties toevoegen aan de lijst van EU-misdrijven en er een strafbaar feit van maken”, legt voorzitter Von der Leyen uit. „Degenen die sancties overtreden, moeten voor de rechter worden gebracht.”

Wederopbouw

De lidstaten moeten zich nog buigen over de voorstellen. Pas na de goedkeuring komt Brussel met wetsvoorstellen. Mogelijk komt er dan ook een plan om de verkoop van Russische spullen te gebruiken voor de wederopbouw van Oekraïne.