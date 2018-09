Commercieel vrachtschip naar het ISS

De Cygnus is ontwikkeld door het Amerikaanse bedrijf Orbital Sciences. Dat voerde in september een vrijwel lege testvlucht uit. Die is geslaagd en daarom mag de Cygnus nu voor het eerst het ISS echt bevoorraden. Hierna volgen nog minstens zeven vluchten. Dat levert Orbital ongeveer 2 miljard dollar op. Grote concurrent is het bedrijf SpaceX. Dat heeft het ISS al drie keer bevoorraad.

De Cygnus komt zondag aan bij het ISS en blijft daar ongeveer 6 weken. Daarna wordt het vrachtschip volgeladen met afval en losgekoppeld. Het zal dan vergaan in de dampkring.