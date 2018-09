Deal rond vastgoed kost Kampen miljoenen

Het consortium De Dijken BV kocht gronden en leverde deze met verlies door aan de gemeente. Dat verlies zou gecompenseerd worden met de toezegging honderden woningen te mogen bouwen. Onderhandelingen hierover liepen echter stuk.

De gemeente moest eerder al 5,1 miljoen euro afboeken op de gronden die ze kocht. Daar komt nu een verlies van 3,2 miljoen euro bovenop. Dit is het verschil tussen de boekwaarde en de huidige marktwaarde. De deal ketste tot acht keer toe af om meerdere redenen, zegt wethouder Gerrit Jan Veldhoen. Zo zag het consortium van twee grote projectontwikkelaars de waarde van de zogeheten bouwclaim verdampen. Deze claim was de toezegging om woningen te bouwen, maar door de crisis was er veel minder vraag naar nieuwe huizen.

De gemeenteraad buigt zich 30 januari over het voorstel.