Minderjarige verdachte van mishandeling Frédérique voorgeleid

De politie vermoedt dat het om lhbti+-gerelateerd geweld ging. Volgens haar vader werd Frédérique mishandeld nadat ze geen antwoord wilde geven op de vraag of ze een jongen of een meisje is. Een jongen zou haar daarop meerdere keren hebben geslagen in het gezicht. De tiener raakte daarbij zwaargewond.

Aanhouding

De verdachte werd afgelopen dinsdag aangehouden en zit vast. Een arrestant mag door de politie maximaal drie dagen worden vastgehouden. De rechter-commissaris kan daarna de hechtenis met maximaal twee weken verlengen, de verdachte in vrijheid stellen of vrijlaten onder voorwaarden, zoals het moeten dragen van een enkelband.

De termijnen om vast te zitten zijn voor minderjarigen hetzelfde, maar volgens een woordvoerder van het OM kan de rechter-commissaris er wel rekening mee houden dat het om een minderjarige gaat. Frédérique en haar vader hebben woensdagmiddag samen aangifte gedaan.