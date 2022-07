Politici verbolgen over beschieten 16-jarige in Heerenveen

„Ik denk dat het niet verstandig is om op basis van hele of halve filmpjes op internet hier debatten te gaan voeren”, zegt D66-Kamerlid Van der Werf. Net als de rest van de coalitie en een aantal oppositiepartijen wil ze eerst het politieonderzoek afwachten.

Bij BBB-leider Van der Plas, die om het debat had gevraagd, is die weigerachtige houding tegen het zere been. „Ik heb niet gevraagd om een debat over het incident van gisteravond. Ik heb een debat gevraagd over de gevolgen die dit kan hebben voor de veiligheid van burgers in het algemeen, in het land, en wat het kabinet gaat doen om de geest terug in de fles te krijgen. Er is dus geen steun verleend aan een verzoek dat ik niet heb gedaan.”

Van der Plas kreeg wel ruggensteun van vooral de rechtse oppositie. PVV-leider Wilders vindt dat de Kamer er zo snel mogelijk met het kabinet over moeten sparren. „Ik kan op basis van de beelden niet beoordelen wat er precies is gebeurd, maar je schrikt je helemaal kapot als je ziet dat de politie met scherp schiet op boeren. Boeren staan met de rug tegen de muur en weten niet meer welke kant ze op moeten. Gelet op die escalatie, vind ik dat we met het kabinet moeten praten voordat het reces begint.”

Ook bij JA21 leeft er frustratie dat er geen debat komt. „Ik denk dat dat juist heel zinvol is. Hoe je ook in de stikstofcrisis of het stikstofdrama of het stikstofbeleid staat, we moeten eruit zien te komen. De weg waarop we nu beland zijn, werkt in ieder geval niet. Het gaat namelijk van kwaad tot erger.”

Vulkaan die gaat uitbarsten

„We zitten op een vulkaan die op uitbarsten staat”, denkt Kamerlid Van Haga. „Wat de politie heeft gedaan… De beelden zijn natuurlijk verschrikkelijk. Wat de boeren hebben gedaan, komt straks uit het onderzoek; daar moeten we nog niet op vooruitlopen. Maar we weten in ieder geval dat het kabinet keer op keer voor escalatie zorgt. Het is dus van groot belang dat we met het kabinet gaan praten.”

SP’er Van Nispen ziet dat anders. „Wat er gebeurt, is heel erg heftig. Er is heel veel woede en verontwaardiging bij de boeren. Maar van de politie wordt op dit moment ongelofelijk veel gevraagd. Als er geweldsmiddelen worden ingezet, als er zelfs wordt geschoten, wordt dat altijd onderzocht. Daar nu een debat over voeren, voegt daar niets aan toe. Het gaat, denk ik, ook niet helpen bij het bedaren van de gemoederen, dat zo hard nodig is.”

De VVD denkt er hetzelfde over. „Ik denk dat het in deze roerige tijden heel belangrijk is dat we ook met elkaar de rust bewaren. Speculaties dragen daar op dit moment niets aan bij”, zegt Kamerlid Becker.

Vorige week vergaderde de Tweede Kamer ook over over de felle boerenprotesten. Besloten werd toen om een boerenbemiddelaar aan te stellen. Het kabinet veranderde dat al snel in ’een gespreksleider’ en droeg VVD’er Johan Remkes daarvoor aan. Na het reces is hij pas voor die klus beschikbaar.