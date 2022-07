Premium Het beste van De Telegraaf

’Niet alles moet meer wijken voor corona’ Zorgprofessionals houden adem in bij nieuwe coronagolf

AMSTERDAM - Of we het nu willen of niet: corona rukt weer op. Minister Kuipers (Volksgezondheid) is er niet gerust op en roept 60-plussers daarom op hun herhaalprik te nemen. De oplopende druk leidt ook tot hoofdbrekens bij zorgprofessionals. Ze hoopten deze zomer op adem te kunnen komen, maar vrezen dat de zorg een nieuwe vuurproef wacht. Drie van hen doen hun verhaal. Ze betwijfelen of Nederland genoeg heeft geleerd van de vorige crisis.