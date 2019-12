350 kilo illegaal vuurwerk in woning Noordwijkerhout

De politie trof de partij illegaal vuurwerk in een woning in Noordwijkerhout aan. Ⓒ Politie

NOORDWIJK - De politie heeft in een woonwijk in Noordwijkerhout een flinke partij vuurwerk ingenomen. Er lag maar liefst 350 kilo illegaal knalwerk opgeslagen in een woning aan de Strandwal in de Zuid-Hollandse plaats.