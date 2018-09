VVD: wethouder is getuige in hennepzaak

Volgens fractievoorzitter Serge Segboer van de VVD is er geen sprake van dat Van Gelder zelf verdachte in die zaak zou zijn. „Het Openbaar Ministerie heeft tot nu toe nooit in die zin onderzoek naar de wethouder gedaan”, zei hij donderdag desgevraagd. „Opgeroepen worden als getuige kan ons allemaal een keer gebeuren.”

Het AD meldde donderdagmorgen dat de VVD-wethouder en locoburgemeester een plan voor de wietplantage maakte, die financierde en een stroman het werk liet doen. Deze stroman zou geld krijgen als hij de VVD'er bij een eventuele politie-inval buiten schot zou houden. Maar omdat de stroman wel zweeg maar geen geld kreeg, vertelde hij zijn verhaal aan de krant. Het AD zegt documenten in handen te hebben die de betrokkenheid van de VVD-wethouder bevestigen.

Van Gelder lichtte de Wijkse gemeenteraad woensdagavond in over „de kwestie in de privésfeer”. Eerder stelde hij zijn collega-wethouders en burgemeester Tjapko Poppens al op de hoogte, zei hij donderdag. Van Gelder komt donderdag nog met een uitgebreidere verklaring over de zaak, zegt een woordvoerster van de gemeente. Hij zou zich tijdelijk willen terugtrekken als bestuurder, maar dat wil niemand bevestigen.

Volgens Segboer is er voor de VVD geen enkele reden om maatregelen te nemen. „Voor ons is de wethouder nog precies dezelfde als vorige week. Pas als het OM hem als verdachte aanwijst zou dat anders kunnen zijn.”