Eindspurt zorgt voor verkooprecord Rolls-Royce

Het verkoopvolume van Rolls-Royce lag in de eerste kwartalen van 2013 achter op de resultaten uit 2012. De verlate komst van de Wraith bracht de afzet nipt boven die van 2012. De vierpersoons coupé had in september bij de dealer moeten verschijnen, maar reed pas in november de toonzaal binnen. Met het model trekt Rolls-Royce naar eigen zeggen veel nieuwe klanten, personen die niet eerder een model van het merk reden.

China, VS, Midden-Oosten

Voor Rolls-Royce is China de grootste markt, gevolgd door Amerika en het Midden-Oosten. Het bedrijf wordt nu in 40 landen vertegenwoordigd via meer dan 120 showrooms. Afgelopen jaar kwamen daar er 15 dealersbedrijven bij. De fabrikant breidt dit jaar het aantal vertegenwoordigers uit.

JaarVerkoopvolumeModelintroductie20133.630 stuksLancering Wraith20123.575Restyling Phantom20113.538 20102711Lancering Ghost20091.002 20081.212Lancering Phantom Coupé20071.010Lancering Phantom Drophead Coupé2006805 2005796 2004792 2003300Lancering Phantom