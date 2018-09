Verhuizer merkt nog weinig van herstel

In heel 2013 waren er volgens hem 10 procent minder verhuizingen vergeleken met het jaar daarvoor. „Traditioneel zitten onze klanten in het duurdere segment. We merken nog maar in beperkte mate dat de grote verhuizingen op gang komen”, vertelt Overvliet.

De markt is sinds de tweede helft van vorig jaar wel „heel voorzichtig“ aan het aantrekken, met 1 à 2 procent. „De eerste helft van vorig jaar was erg slecht. We hopen dat de positieve trend van de tweede helft doorzet”, aldus de directeur. Overvliet merkt op dat de krimp in 2012 met 16 procent veel groter was dan in 2013. Voor dit jaar rekent hij op een afname van het aantal verhuizingen met „een paar procent”.