Toeslagenherstel is een stroperig karwei

„Een ongelooflijk ingewikkeld vraagstuk”, noemt premier Rutte de afhandeling van de affaire afgelopen week. Het gaat nog jaren duren, erkent hij: „Dat vrees ik wel. Voordat je alles hebt afgewikkeld, ben je echt een tijdje verder.”

Dat het niet van harte gaat blijkt ook uit de laatste cijfers, die De Vries afgelopen week met de Tweede Kamer deelde. Meer dan 50.000 mensen hebben zich inmiddels gemeld als toeslagengedupeerde. De teller loopt de laatste maanden nog maar mondjesmaat op, en van degenen die zich dit jaar nog hebben gemeld blijkt 80 procent helemaal geen gedupeerde te zijn.

30.000 euro

Maar dat is nog het relatief makkelijke werk voor de herstelorganisatie. Na een lichte toets wordt bepaald of de melders wel of niet gedupeerd zijn. Zo ja, dan krijgen ze de 30.000 euro compensatie die het vorige kabinet eind 2020 in het Catshuis, vlak voor de val om de affaire, voor hen regelde. Door iedereen een ruimhartige compensatie te geven, zou het gros van de zaken in één klap afgehandeld moeten zijn, was het idee. Maar dat valt in de praktijk tegen. En omdat er meer ouders dan verwacht in bezwaar gaan, verzanden die in een administratief moeras.

Het gaat fout als mensen zich melden bij de loketten waar ze terecht kunnen als ze geen genoegen nemen met een afwijzing of de geboden compensatie. Daar blijven ze lang steken. Bij de Commissie Werkelijke Schade, waar mensen terecht kunnen voor vergoeding van immateriële schade, blijft een zaak gemiddeld acht maanden liggen.

Bij de zogenoemde Bezwaarschriftenadviescommissie, een organisatie van (vaak gepensioneerde) juristen die adviezen geven, gaat het nog veel stroperiger. Er zit gemiddeld meer dan een jaar tussen het maken van een bezwaar en een beslissing daarover, ongeveer drie keer zo lang als toegestaan. „Geen enkel bezwaar is binnen de wettelijke termijn behandeld”, noteert een adviesbureau dat het werk van de commissie heeft doorgelicht. „Driekwart van de bezwaren is langer dan negen maanden in behandeling.” Het komt bijvoorbeeld omdat het veel te lang duurt voor de commissie dossiers van de herstelorganisatie krijgt.

Knelpunt

Daardoor liggen er nog 1350 bezwaren op de plank, terwijl er slechts zo’n 180 zijn afgehandeld. „De achterstanden bij de bezwaren vormen een ernstig knelpunt”, sombert De Vries. „Het is absoluut noodzakelijk om die in te lopen.”

Maar hoe, dat is nog niet helemaal duidelijk. De Vries hoopt dat een ’coördinerend voorzitter’ soelaas biedt. Daarnaast wordt er gedacht aan mediators als alternatief voor de bezwaarprocedure en zaken sneller te behandelen door maar één lid van de adviescommissie ernaar te laten kijken.

Op korte termijn zal dat nog niet helpen, voorziet de staatssecretaris. Er komen nu namelijk wekelijks zeven keer zo veel nieuwe bezwaren binnen als er adviezen worden gegeven. De Vries sombert dan ook: „De achterstand zal in de komende periode verder oplopen.”