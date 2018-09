Media Markt zat fout met filmen personeel

Media Markt zette zogenoemde 'mystery shoppers' in, die in het kader van een training in verscheidene vestigingen het personeel filmden met verborgen camera's. Dat is niet toegestaan. Alleen als er bijvoorbeeld veel wordt gestolen of gefraudeerd, mag een werkgever onder strikte voorwaarden gebruikmaken van een verborgen camera.

Inmiddels heeft Media Markt een nieuwe beleidslijn opgesteld waarin staat dat vestigingen hun mensen onder bepaalde voorwaarden nog wel heimelijk mogen filmen. Volgens het CBP ontbreekt daarvoor echter een wettelijke grondslag. Het bedrijf kan zijn personeel ook met minder ingrijpende middelen iets bijbrengen, meent de privacywaakhond.

Uit het onderzoek is verder gebleken dat het management van Media Markt op grond van beelden van beveiligingscamera's werknemers heeft aangesproken op hun functioneren, en een klacht heeft afgehandeld. Omdat bewakingsbeelden daar niet voor zijn bedoeld, is ook dat in strijd met de wet.

Media Markt liet in een reactie weten kennis te hebben genomen van de mededeling van het CBP en stelde dat de interne richtlijnen en procedures zijn aangescherpt. ,,Dat betekent dat camerabeelden enkel gebruikt worden voor veiligheidsdoeleinden. Nieuwe incidenten zijn er sindsdien niet meer geweest'', aldus een woordvoerder.