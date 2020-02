Ambulancedienst waarschuwt voor langere aanrijtijd door verlagen maximumsnelheid

„Ook onze limiet daalt. Die ligt met zwaailicht en sirene namelijk op 40 kilometer per uur boven de limiet voor het andere verkeer”, zo laten zij weten op Twitter. „We doen natuurlijk ons uiterste best om tijdverlies tot een minimum te beperken!”

Ambulances mogen nu nog maximaal 170 kilometer per uur rijden, na 16 maart is dat overdag nog 130 kilometer per uur. „Als je bijvoorbeeld naar een reanimatie gaat, telt elke seconde”, zo laat directeur Hans Janssen aan het AD weten. „Dan wil je je niet in hoeven houden.”

Janssen vreest dat de aanrijtijden langer gaan worden. „Nu worden we daar niet streng op afgerekend, maar jij zult die hartaanval maar hebben. De hele discussie over de snelheid komt natuurlijk voort uit de stikstofproblematiek. Daar stonden wij buiten. Maar we hebben nu wel een landelijk probleem. We moeten als ambulancediensten snel inventariseren hoe groot dat is.”