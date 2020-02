Valentijnsdag: boetes in plaats van bloemen voor transporteurs

Valentijnsdag betekent extra drukte voor de bloemenveilingen en dus ook voor de bloementransporteurs. Dat leidt dan weer tot extra boetes voor rijtijden-overtredingen. Ⓒ ANP

Den Haag - De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) voerde de afgelopen week extra controles uit op de arbeids- en rusttijden bij bloementransporteurs. In de aanloop naar Valentijnsdag gingen veel chauffeurs in de fout: bij 18% van de gecontroleerde vrachtwagens werden een of meerdere overtredingen vastgesteld en dat is bijna het dubbele aantal in vergelijking met controles in andere periodes van het jaar.