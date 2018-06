Verdreven uit loodskotter door ambtenaren Den Haag

Het stuk grond waar de schuit staat, moet namelijk ontruimd om plaats te maken voor een tijdelijk theater dat gebruikt gaat worden tijdens de bouw van het omstreden cultuurpaleis van 181 miljoen euro. Eén probleem: met het verdwijnen van de boot verliest de 68-jarige Willem ook een dak boven zijn hoofd.

Scheepswerf

Al drie jaar woont Willem in zijn Zweedse loodskotter uit 1896. Het historische exemplaar wordt door hem met trots opgeknapt in een geïmproviseerde scheepswerf op een voormalige containerterminal in de oer-Hollandse vissersplaats. Hij heeft een keurig tijdelijk contract om te mogen verblijven op het stuk braakliggend grond. Dat hij er slaapt, leeft en voor de andere gebruikers een oogje in het zeil houdt, weet iedereen.

Vrije vogel

Een unieke persoonlijkheid ’op’ Scheveningen. Daar kwam afgelopen novembermaand een einde aan: als een donderslag bij heldere hemel kreeg de vrije vogel die al sinds zijn 18e over de wereld en op straat zwerft te horen dat er een einde komt aan het verblijf op het zogeheten Norfolkterrein.Ongeloof„Een maand eerder vertelden ze me nog dat ik gewoon kon blijven”, vertelt Willem vol ongeloof.

Daklozenmoeder

Met hulp van de Haagse daklozenmoeder Henny van der Most schreef hij brieven naar burgemeester Jozias van Aartsen en verantwoordelijk PvdA-wethouder Marnix Norder. „Het enige wat we kregen, was een ontvangstbevestiging met de boodschap dat de wethouder binnen vier weken zou reageren. We hebben nooit meer iets gehoord.

Charmant

”Inmiddels heeft het duo alle hoop gevestigd op de hofstedelijke politiek. Samen trokken ze gisteren naar het stadhuis om gebruik te maken van de spreektijd voor de burgerij. Een groot succes: politieke partijen van links tot rechts steunden de oproep van VVD-volksvertegenwoordiger Arjen Lakerveld om met een ’charmante oplossing’ te komen om te zorgen dat hun stadsgenoot niet opnieuw dakloos wordt.

Eeuwenoud

Hoewel het tijdelijke Zuiderstrandtheater 17 miljoen euro mag kosten en het omstreden cultuurpaleis zelfs 181 miljoen euro liet wethouder Norder weten geen budget te hebben om de eeuwenoude sloep te verplaatsen naar een nieuwe plek. „Ik wil wel in gesprek om te kijken of we iets kunnen doen”, reageerde de stadsbestuurder nog hoopvol voor de in nood verkerende Willem.

Vaarklaar

Er is haast bij, want officieel moet iedereen het terrein al verlaten hebben. Van der Most vertelt dat een verhuizing duizend euro kost en dat er natuurlijk een nieuwe plek nodig is. Een industrieterrein of verlaten kavel maakt Willem niet uit. Hij wil vooral bij zijn boot blijven. Wie met Willem in gesprek gaat over zijn kotter kan niet anders concluderen dan dat hij stapel verliefd en beretrots is op zijn project dat pas is afgerond als het weer vaarklaar is.