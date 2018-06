Nederlander beheert fonds Aziatische miljardair

Bij ING beheerde Van Vliet het vermogen van tien verzekeraars. Daarvoor was hij verantwoordelijk voor het vermogensbeheer aan de verzekeringskant van ING.

Van Vliet, ooit begonnen aan Nyenrode, komt in dienst bij Pinebridge dat het vermogen van Richard Li beheert. In 2010 is verkocht door het Amerikaanse AIG. Hij gaat vanuit Hongkong werken, meldde Pinebridge gisteren.

Richard Li, zelf $1,9 miljard waard volgens schattingen van zakenblad Forbes, leidt het grootste Aziatische telecombedrijf PCCW. In oktober maakte hij zijn belangstelling voor verzekeringen bekend toen hij ING Hongkong voor $2,1 miljard wilde overnemen.

Dat geld kwam overigens van zijn vader, Hongkongs rijkste man Li Ka-shing.