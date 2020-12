Hugo de Jonge niet langer lijsttrekker CDA

„Ik heb me altijd gerealiseerd dat de combinatie van het ministerschap en het lijsttrekkerschap zwaar zou zijn”, schrijft De Jonge.„Ik ben echter tot de conclusie gekomen dat ik niet beide verantwoordelijkheden ten volle kan waarmaken.”

De coronacrisis moet voorgaan, benadrukt de vicepremier in zijn schrijven. „Het CDA verdient een lijsttrekker die alle tijd en energie aan de partij kan besteden, dat is mij nu niet gegeven.” Volgens De Jonge gaat het landsbelang nu even voor. „Nederland moet deze crisis te boven komen. Daar zal ik me met alles wat ik in me heb voor blijven inzetten.”

Troonopvolger

Het partijbestuur gaat bepalen wie de opvolger wordt van de terugtredende lijsttrekker, valt achter de schermen te horen.

In de partij klinkt al langer gemor over De Jonge, die volgens critici te weinig aandacht zou besteden aan de partij. De storm wilde bij het CDA maar niet gaan liggen. Eerder spraken CDA’ers in De Telegraaf al van ’venijn’, ’gezeik’ en ’deining’. Ze deden in aanloop naar hun congres opnieuw een boekje open.

Lijsttrekker De Jonge zou ’te weinig gezag’ hebben en het CDA zou ’op het ravijn af gaan.’ „Met Hugo wordt het niks.” De felste kritiek werd anoniem gespuid. Senator Ria Oomen hekelde dit verholen gezaag aan stoelpoten. „Ik heb soms het idee dat partijgenoten via Haagse sores verdeeldheid proberen te zaaien.” Oud-minister Marja van Bijsterveldt: „Het gaat toch om macht.”