Hugo de Jonge niet langer lijsttrekker CDA: ’Landsbelang gaat voor’

De Jonge trekt zich terug als lijsttrekker omdat hij die rol niet kan combineren met zijn ministerschap. De partijleider doet een stap terug omdat zijn werk als coronaminister nu alle aandacht vraagt, schrijft hij aan leden van het CDA.

„Ik heb me altijd gerealiseerd dat de combinatie van het ministerschap en het lijsttrekkerschap zwaar zou zijn”, schrijft De Jonge.„Ik ben echter tot de conclusie gekomen dat dat ik niet beide verantwoordelijkheden ten volle kan waarmaken. De verantwoordelijkheid voor de aanpak van de coronacrisis moet voorgaan.”

Troonopvolger

„Het CDA verdient een lijsttrekker die alle tijd en energie aan de partij kan besteden, dat is mij nu niet gegeven.” Volgens De Jonge gaat het landsbelang nu even voor. „Nederland moet deze crisis te boven komen. Daar zal ik me met alles wat ik in me heb voor blijven inzetten.”

De Jonge heeft donderdagochtend aan naaste medewerkers verteld dat hij het lijsttrekkerschap van het CDA zou neerleggen. Vervolgens heeft hij partijvoorzitter Ploum op zijn ministerie uitgenodigd om het ook hem mee te delen. Daarna is De Jonge individuele CDA’ers gaan bijpraten.

Volgens een ingewijde was de minister gaan inzien dat zowel de coronacrisis als de onrust binnen zijn partij heel veel aandacht vergde, dusdanig veel dat de coronaminister zelf tot de conclusie kwam dat hij de komende maanden niet allebei kon blijven doen. Omdat het geen optie was om het ministerschap neer te leggen, viel de keuze van De Jonge erop om zich terug te trekken als lijsttrekker.

’Plichtsbesef’

Het partijbestuur gaat bepalen wie de opvolger wordt van de terugtredende lijsttrekker, laat Ploum weten. „Met mijn bestuur zal ik me nu beraden over de ontstane vacature en het aanstaande partijcongres.” ’Op korte termijn’ laat hij meer weten. Ploum zegt de keuze van De Jonge wel te begrijpen. „Dat hij het landsbelang voor het partijbelang laat gaan, is zeer begrijpelijk en ook het juiste. Het tekent zijn plichtsbesef.”

Gemor

In de partij klinkt al langer gemor over De Jonge, die volgens critici te weinig aandacht zou besteden aan de partij. De storm wilde bij het CDA maar niet gaan liggen. Eerder spraken CDA’ers in De Telegraaf al van ’venijn’, ’gezeik’ en ’deining’. Lijsttrekker De Jonge zou ’te weinig gezag’ hebben en het CDA zou ’op het ravijn af gaan’. De Jonge zegt nu dat ’deining’ er altijd is. „Daar is ook goed mee om te gaan als je tijd hebt, die heb ik niet.”

In aanloop naar de lijsttrekkersverkiezing was het ook al onrustig binnen het CDA. Aanvankelijk werd verwacht dat minister Wopke Hoekstra de favoriet zou zijn, maar hij liet weten geen kandidaat te willen zijn. Met Pieter Omtzigt raakte De Jonge verzeild in een nek-aan-nekrace, die De Jonge won. Nu hij zich terugtrekt moet het CDA met de Tweede Kamerverkiezingen in maart in het vooruitzicht op zoek naar een nieuwe leider.