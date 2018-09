Nieuw 'verdienmodel' Zweedse voetbalclub

Dat melden Zweedse media. De club, die uitkomt in de eerste divisie van het Scandinavische land, heeft een contract gesloten met de Libische overheid.

Clubkas

De overeenkomst levert de Zweden de komende vijf jaar 530 miljoen Zweedse kroon (ruim €59 miljoen) op. Östersunds-baas Daniel Kindberg legde de contacten met de Libiërs via gezamenlijke kennissen in het Verenigd Koninkrijk.

Kindberg is al een tijdje bezig om de financiën van de club weer op orde te krijgen, en vult op deze manier de clubkas verder.

In totaal moeten er 250 Libische spelers in de leeftijd tussen 18 en 20 jaar langskomen voor een training in Zweden. Vanaf maart tot en met november komt de eerste lichting van 60 spelers. Zij krijgen les in Engels, computervaardigheden, 'sportmanagement' en uiteraard voetbaltraining.

Maximumtemperaturen

Wel is het misschien even wennen: de maximumtemperaturen in het Midden-Zweedse plaats variëren tussen maart en november tussen nul en 18 graden.

Volgens de club gaat het om een klassieke win-winsituatie. In het voetbalgekke Libië krijgen spelers op deze manier de kans om professionele voetballers te worden. En als er talenten tussen zitten, zit Östersunds FK natuurlijk eerste rang.