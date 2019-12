Ouders dode baby weg bij rechtszaak

Voor de moeder van de baby werden de emoties te veel. De vader en verdachte vertrok na de ochtend uit het gerechtsgebouw terug naar de cel, nadat hij had gehoord dat zijn opa op sterven lag. Daardoor hoorden de twee weinig van wat een patholoog en een kinderarts vertelden over de oorzaak van de dood van hun kind.

De baby overleed in november 2017. Volgens sectie overleed de baby door geweld van buitenaf of hevig schudden. Van den B. ontkent iets met de dood van zijn kind te maken te hebben en zegt al twee jaar onschuldig vast te zitten.

Doodsoorzaak

Het kind zou zijn overleden door hard schudden. Daardoor had het verschillende bloedingen onder het hersenvlies en aan de ogen. Bovendien had het kind een gescheurde tongriem. "De tong lag los in de mond", zei de patholoog. Dat zou zijn gebeurd door iets hard in de mond te stoppen. En ook de forensisch arts verbaasde zich over het letsel: "Letsels aan tongriempjes komen best weleens voor, maar zo uitgebreid heb ik niet eerder gezien en ken ik niet uit literatuur en leerboeken ook."

Voor de zaak zijn vier dagen uitgetrokken. Dinsdag zullen gedragsdeskundigen iets vertellen over de verdachte, die er dan van de rechter wel weer bij moet zijn. Die is al eerder veroordeeld voor huiselijk geweld. Bovendien hadden hij en zijn vriendin verschillende problemen. Vanwege roken en blowen werd het kind al voor de geboorte onder toezicht gesteld. Eind mei werd het kind met spoed uit huis geplaatst na mishandeling. Als alles volgens planning verloopt, komt de officier van justitie dinsdag ook met een requisitoir en de strafeis.