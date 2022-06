Basisschool in Eindhoven zwaar beschadigd door brand

EINDHOVEN - In een basisschool aan de Maasstraat in Eindhoven heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een grote brand gewoed. Diverse lokalen zijn in vlammen opgegaan, maar volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio is een groot deel van de school gespaard gebleven, al is er wel rook- en waterschade.