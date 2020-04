Amsterdam - Als complottheorieën welig tieren, is antisemitisme meestal dichtbij. Voor JomHaSjoa – de wereldwijde herdenkingsdag van de Joodse slachtoffers tijdens de Tweede Wereldoorlog – is vandaag door de coronacrisis minder aandacht dan normaal. Maar juist in tijden van corona hebben joodse organisaties een verontrustende boodschap.