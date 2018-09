88-jarige aangeklaagd wegens massamoord 1944

Het is bijna 70 jaar geleden dat een SS-regiment het dorp Oradour-sur-Glane, ten noordwesten van Limoges, vrijwel geheel uitmoordde en verwoestte. De ruïnes zijn als monument bewaard gebleven. In september brachten de Duitse president Joachim Gauck en zijn Franse ambtgenoot François Hollande samen en bezoek aan de ruïnes.

De beschuldigde was als 19-jarige jongen in de Tweede Wereldoorlog lid van het reeds beruchte regiment en zou lid zijn geweest van een eenheid die zeker 25 burgers neermaaide. In totaal werden bijna alle dorpelingen, 624 mensen, uitgemoord.

Het plan de hoogbejaarde voormalige SS'er te vervolgen, wordt op de dag bekendgemaakt dat een zaak tegen een 92-jarige Nederlander over zijn rol in de oorlog strandde in het Duitse Hagen, niet ver ten zuiden van Dortmund. De rechter bepaalde daar dat na zo'n lange tijd niet meer is aan te tonen dat de beklaagde Siert Bruins een verzetsstrijder vermoordde in september 1944. Daarom komt er geen uitspraak tegen Bruins.