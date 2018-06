'Van Rey ronselde stemmen'

Het Openbaar Ministerie (OM) onderzoekt of de Roermondse VVD'er Jos van Rey stemmen heeft geronseld voor de Provinciale Statenverkiezingen. Bronnen hebben dat woensdag bevestigd na berichten in de Limburgse media. De rijksrecherche heeft volgens de berichten bij de inval in het huis van Van Rey in 2012 een flink aantal kopieën van volmachtformulieren gevonden.