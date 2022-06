Premium Het beste van De Telegraaf

Brand in Nieuwe Pekela verwoest het levenswerk van Gerrit: ’Alles is weg’

Door Marcel Looden Kopieer naar clipboard

Gerrit Zwanenveld bij de verwoeste schuur en het zwaar beschadigde huis Ⓒ HUISMAN MEDIA

Groningen - Zijn weekeinde begon zo mooi, maar eindigde in een nachtmerrie. Het huis van Gerrit Zwaneveld in Nieuwe Pekela werd in de nacht van zaterdag op zondag door brand verwoest.