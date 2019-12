Beerput gaat open: ’Armeense baby’s stiekem verkocht’

Susan Patvakanyan huilt tijdens het interview. „Ik wilde mijn baby helemaal niet afstaan.” Ⓒ AFP

JEREVAN - Hooggeplaatste ambtenaren en directeuren in Armenië hebben volgens de Armeense autoriteiten op grote schaal baby’s verhandeld en verkocht aan westerse wensouders. Dat gebeurde via de zwarte markt. Kersverse moeders zouden hun kindje onder druk hebben moeten afstaan. De 35-jarige Syuzan zoekt haar nu 19-jarige dochter nog altijd. „Ik zie haar zelfs in mijn dromen.”