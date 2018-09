Dodelijk verkeersongeluk op Schiphol

De man reed op zijn motor op de Havenmeesterweg, een van de toegangswegen naar Schiphol, en kwam daar tussen 04.00 en 04.30 uur door nog onbekende oorzaak ten val.

De marechaussee onderzoekt de toedracht van het ongeluk en is onder meer op zoek naar getuigen. „Het slachtoffer werd aangetroffen naast zijn motor. We tasten nog in het duister over wat er precies is gebeurd”, zegt een woordvoerder. „Het lijkt vooralsnog op een eenzijdig ongeval.”

Het slachtoffer, werkzaam bij een van de vele bedrijven die zijn gevestigd op bedrijventerrein Schiphol-Rijk, overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.