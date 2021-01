Aantal sterfgevallen vorige week gedaald, maar blijft hoog

Premium Columns

Verstandelijk gehandicapten hebben onder de epidemie en de lockdown enorm geleden

’Het was hartstikke leuk’ zei verstandelijk gehandicapte Jasper toen ik hem eerder deze week vroeg hoe hij de vaccinatie tegen Covid-19 had ervaren. De man met het syndroom van Down had een beetje haast om bij me weg te komen. Want hij wilde snel aan zijn medebewoners vertellen dat hij als een van d...