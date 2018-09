Fiscus door knieën voor Friezen

Recentelijk werd een bezwaarschrift van de Fryske Nasjonale Partij geweigerd omdat de belastinginspecteur de Friese tekst niet kon lezen. „Het bezwaarschrift is gesteld in een vreemde taal”, schreef de inspecteur. Voorzitter Ultsje Hosper kwam daartegen in geweer.

„Het bezwaar is binnengekomen bij het kantoor in Leeuwarden. Vervolgens is het terechtgekomen bij een afdeling buiten Friesland”, legt Kouwenhoven uit. „Daar heeft de inspecteur gedacht: dit is een vreemde taal.”

De Belastingdienst heeft met de inspecteur gesproken en zal snel excuses aanbieden aan de partij. Er geldt overigens een uitzondering voor het communiceren in het Fries met de fiscus. „Bij de Belastingtelefoon kunnen wij niet garanderen dat iemand in het Fries te woord wordt gestaan.”