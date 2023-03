EOD haalt explosief weg uit tuin in Valkenswaard

De politie zette na de melding de straat af. Iedereen in een straal van 150 meter moest binnenblijven. Nadat het explosief onklaar was gemaakt, werd de afzetting opgeheven. De politie onderzoekt wat de achtergrond is van het incident.

Op een foto in het Eindhovens Dagblad is een fles omhuld met aluminiumfolie te zien op een plantenbak vlak voor het huis. Volgens de krant zat daar zwaar vuurwerk en brandstof in. Tegen de fles lijkt iets vastgeplakt te zijn, aldus de krant, maar een woordvoerder van de politie wil daar niet op ingaan. „Details worden in verband met het onderzoek niet bekendgemaakt”, aldus de woordvoerder. Volgens de krant is de bewoner een bekende van de politie, maar ook daar zegt de politie niets over.