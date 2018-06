EU-commissaris wil Verenigde Staten van Europa

„We hebben een echte politieke unie nodig”, benadrukte Reding. Ze ziet de huidige Europese Commissie als toekomstige regering. Twee 'kamers' zouden de commissie moeten controleren: het Europees Parlement en een nieuwe Senaat waarin de EU-lidstaten zijn vertegenwoordigd.

Reding, die nu EU-commissaris voor Justitie is, erkende dat er ook andere opvattingen bestaan over de toekomst van Europa: „We moeten een brede discussie voeren voordat we beginnen aan de grote veranderingen die nodig zijn.”