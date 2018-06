Moeder dient gezond kind insuline toe

Het jongetje was 1,5 jaar oud toen zijn moeder hem insuline inspoot, een middel tegen diabetes. Het kind werd naar een ziekenhuis gebracht en kon na behandeling weer naar huis. De vrouw woonde destijds met haar partner en twee kinderen in Emmen. De kinderen zijn uit huis geplaatst.

De moeder had de beschikking over insuline omdat er in het gezin diabetes voorkwam. Het zoontje leed echter niet aan de ziekte. De vrouw zou zwakbegaafd zijn.

Volgens de regionale omroep RTV Noord stond het gezin destijds onder toezicht van verschillende instanties.