Mikey (15) maakt fatale val op Lanzarote

Het is niet duidelijk hoeveel meter het slachtoffer naar beneden viel. De jongen liep bij het drama ernstig hoofdletsel op en overleed later in het ziekenhuis. Het ongeval gebeurde rond 04.00 uur in de ochtend. Hij was met zijn ouders op vakantie.

De voetbalclubs waar de jongen voor speelde in zijn vaderland hebben op sociale media een herinnering aan Mikey gedeeld. Volgens Johnstown FC was hij ’een echte kampioen met een enorme dosis vechtlust’.