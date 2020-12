Eerste succesvolle transplantatie met longen van ex-coronapatiënt

De ingreep bewijst dat goed geselecteerde longen zelfs na een SARS-CoV-2-infectie nog in aanmerking komen om te gebruiken voor orgaandonatie en dat die longen ook veilig getransplanteerd kunnen worden, zo schrijft Het Nieuwsblad.

En dat is goed nieuws, aldus de transplantatiechirurgen. Want door de pandemie zullen in de toekomst veel potentiële orgaandonoren een infectie doorgemaakt hebben. Transplantatie-artsen zullen altijd controleren wat het risico dat het virus overgedragen wordt van de orgaandonor naar de orgaanontvanger.

Doneren

Een orgaandonor wordt bij zijn overlijden altijd gescreend op SARS-CoV-2 en het resultaat moet negatief zijn voor hij organen kan doneren voor een transplantatie. Toch sluit een negatieve test niet uit dat er zich nog resten van het virus kunnen verschuilen diep in de longen.

Die virusresten kunnen na een transplantatie eventueel een nieuwe infectie uitlokken bij de ontvanger. Een dergelijke infectie kan erg gevaarlijk zijn, omdat een patiënt na de transplantatie medicatie krijgt om het afweersysteem te onderdrukken en dus extra vatbaar is voor infecties.

Longontsteking

De artsen zullen onderzoeken of de longen onomkeerbaar beschadigd zijn na de coronabesmetting. „We verwachten wel een belangrijke impact van het coronavirus op de gezondheidvan de long, dus moeten we de beschadigingen goed controleren. Longen van een donor die een zware longontsteking had en dus veel littekens op de longen heeft, kunnen we niet gebruiken,” zegt professor Laurens Ceulemans, longtransplantchirurg in UZ Leuven.

In het laatste geval besloten de betrokken chirurgen, longartsen en virologen dat het risico voor de ontvanger van deze longen minimaal was. Nog langer op de wachtlijst voor een transplantatie blijven staan zou een veel groter risico vormen.

„De transplantatie is vlot verlopen en de ontvanger van de longen testte achteraf negatief op het coronavirus. Er waren geen complicaties en na een maand kon de patiënt in goede gezondheid het ziekenhuis verlaten”, zegt Ceulemans.

„Drie maanden na de operatie gaat het uitstekend met de patiënt: de longfunctie is excellent en de CT-scan vertoont geen longafwijkingen.”