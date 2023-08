Man (29) hield vrouw vast in zelfgebouwde cel: ’Haar wil om te overleven heeft mogelijk andere vrouwen gered’

Negasi Zuberi (29) uit Klamath Falls, een stadje met zo’n 20.000 inwoners net ten noorden van de grens van Oregon met Californië, ontvoerde op 15 juli in Seattle een prostituee door zich voor te doen als een undercover politieagent. Hij verlamde de vrouw met een taser, deed boeien om haar handen en voeten, en reed vervolgens zo’n 720 kilometer met zijn slachtoffer naar huis. Tijdens die 7,5 uur durende rit stopte hij ook meermaals om zijn slachtoffer te verkrachten.

Ⓒ FBI

Thuis sloot Zuberi de vrouw op in een met betonblokken geïmproviseerde cel in de garage van zijn woning. Toen de man het huis even verliet, kon de vrouw de deur van haar cel openbreken. Op straat hield ze een automobilist aan, die de hulpdiensten op de hoogte bracht. „Ze sloeg op de deur tot haar handen bloedden, zodat ze kon ontsnappen”, aldus FBI-agent Stephanie Clark. „Haar snelle denken en haar wil om te overleven heeft mogelijk andere vrouwen gered van een soortgelijke nachtmerrie.” Zuberi sloeg op de vlucht toen hij begreep dat zijn slachtoffer was ontsnapt. Hij werd later opgepakt in Reno, in de staat Nevada.

Ⓒ FBI

Volgens de FBI woonde Zuberi sinds 2016 in maar liefst 10 verschillende staten – Californië, Washington, Oregon, Colorado, Utah, Florida, New York, New Jersey, Alabama, en Nevada – en wordt gevreesd voor meerdere slachtoffers. De FBI vraagt wie over informatie beschikt dan ook om zich te melden.