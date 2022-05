Kogel is door de kerk: Brussel wil olieboycot

Over een olie-embargo wordt al weken gesproken tussen Brussel en de lidstaten. Dat het allemaal zo moeilijk ligt heeft te maken met de grote economische gevolgen voor het landenblok. Experts vrezen dat de strafmaatregel zorgt voor een hogere inflatie. Bovendien zijn veel landen behoorlijk afhankelijk van het Russische zwarte goud. Tegelijkertijd is er een club lidstaten die vinden dat het spekken van Poetins oorlogskas zo snel mogelijk moet stoppen. Voor het instellen van sancties moeten alle lidstaten instemmen.

Na lang wikken en wegen heeft voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie woensdag het zesde sanctiepakket gepresenteerd tijdens een vergadering van het Europees Parlement in Straatsburg. Het is een compromis: lidstaten krijgen nog even tijd om af te kicken van Russische olie. Bovendien krijgen Hongarije en Slowakije volgens ingewijden een uitzondering. Boedapest dreigde eerder deze week openlijk met een veto tegen een olieboycot.

Andere maatregelen

Naast maatregelen op het gebied van olie staan in het zesde sanctiepakket andere maatregelen om Rusland verder te isoleren. Zo wil Brussel nog meer banken uit het internationale betalingssysteem Swift gooien. In het voorstel staat nu ook de Sberbank, de grootste bank van Rusland. Von der Leyen stelt ook voor om drie grote Russische omroepen te censureren. „Dit zijn de spreekbuizen die de leugens van Poetin verspreiden.”

De zwarte lijst met personen wil Brussel uitbreiden met hoge militairen en mensen die betrokken zijn bij de belegering van Marioepol en de oorlogsmisdaden in Boetsja. Volgens verschillende media staat ook het hoofd van de Russisch-Orthodoxe Kerk, de met Poetin bevriende patriarch Kirill, op de voorgestelde uitbreiding van de sanctielijst. Al deze figuren mogen niet langer naar Europa reizen, eventuele tegoeden worden bevroren. De Europese Commissie wil verder afrekenen met accountants, consultants en spindoctors die het regime in Moskou helpen.

De lidstaten moeten zich nog buigen over de technische en juridische details van het voorstel. Woensdag komen de ambassadeurs van EU-landen samen voor een eerste bespreking. Waarschijnlijk stemmen ze pas dagen later over de voorstellen, maar na al het vooroverleg is de kans groot dat iedereen al aan boord is. Volgens Von der Leyen zal het plan de Russische economie behoorlijk verzwakken. „Met deze stap ontnemen we Russische economie de mogelijkheid om te diversifiëren en te moderniseren.”

