Eerste materiaal chemische wapens uit Syrië

Het Deense schip heeft inmiddels de haven van Latakia verlaten met koers op internationale wateren, aldus Sigrid Kaag, de Nederlandse diplomate die de gecombineerde OPCW/VN-missie leidt. Het schip wordt beveiligd door een escorte van Deense, Noorse, Chinese en Russische vaartuigen.

Het is de afspraak dat de Syrische chemische wapens en gevoelig materiaal dat voor de productie van chemische wapens kan worden gebruikt, buiten het door een burgeroorlog geteisterde land worden vernietigd. Het plan is vorig jaar overeengekomen, nadat de VS met een aanval hadden gedreigd. Dat gebeurde na een grote chemische aanval in Syrië in augustus, waardoor honderden mensen om het leven kwamen.